Genoa, asta in vista per Gudmundsson: chi è in pole position

Marco Demicheli

Nove gol segnati e tre assist per i compagni, alla prima versa stagione in Serie A ancora da completare. Parlano i numeri per Albert Gudmundsson, leader tecnico del Genoa di Alberto Gilardino che tanto bene sta facendo nell'annata del ritorno del Grifone in Serie A. Molti, dei 33 punti collezionati fin qui dai rossoblù, sono arrivati dai piedi dell'islandese, che ora sta vivendo il suo periodo più lungo di astinenza in campionato, dove non segna da sei partite. Un momento fisiologico, soprattutto per chi non è un bomber, ma ha trovato continuità di reti soltanto negli ultimi mesi. E che non sta influenzando i tanti estimatori che hanno messo gli occhi su di lui in vista della prossima estate.



DALLA FIORENTINA ALLA PREMIER - In primis la Fiorentina, che tanti tentativi ha fatto negli ultimi giorni di gennaio per acquistare subito Gudmundsson, senza riuscire però a convincere il Genoa che aveva fissato a 30 milioni il prezzo per il suo gioiello. Negli ultimi mesi le voci su altri club di A non sono mancate: Inter e Juventus nell'ultimo periodo, il Napoli prima, ma è soprattutto in Inghilterra che il nome del classe '97 raccoglie consensi. Il Tottenham, che proprio in Serie A è solito pescare diversi rinforzi negli ultimi anni e dal Genoa ha appena prelevato Dragusin, guida la fila dei club di Premier League che sarebbero pronti ad accontentare le richieste del Grifone. Per un'asta già pronta a partire al termine di questa stagione.



CAPITOLO NAZIONALE – Intanto, secondo quanto riporta Il Secolo XIX, esiste uno spiraglio per il ritorno in nazionale. Il prossimo 21 marzo l’Islanda affronterà Israele nella semifinale playoff in vista degli Europer 2024, che si disputeranno in estate in Germania. Nell’elenco dei convocati, può trovare nuovamente spazio Gudmundsson, assente dallo scorso settembre a causa di una denuncia per “cattiva condotta sessuale” da parte di una ragazza. Mancano ancora conferme ufficiali, ma la vicenda, per la quale Gudmundsson si è sempre dichiarato innocente, sarebbe in fase di risoluzione. E così il suo rientro nella selezione nordica si avvicina: lo stop da parte della Federcalcio era arrivato proprio in seguito alla denuncia, secondo quanto previsto dal codice etico. Una situazione che si districherà nelle prossime ore.