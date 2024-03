Genoa-Monza: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Uno scontro inedito in Serie A ma anche uno scontro diretto in classifica.La prima volta nel massimo campionato in cuisi sfideranno al Luigi Ferraris sarà una gara che metterà sul piatto punti importanti. Liguri e brianzoli sono infatti separati in classifica da una solo posizione, con gli ospiti in vantaggio di tre punti rispetto ai locali. In pratica quelli conquistati a dicembre nella gara d'andata dell'U-Power Stadium decisa nel finale dal gol di Dany Mota. In palio l'undicesima piazza e la possibilità di tentare la scalata alla parte sinistra della classifica.. I rossoblù hanno perso di misura (2-1), non senza una buona dose di rimpianti e polemiche, in casa della capolista Inter; i biancorossi sono invece stati travolti a domicilio (4-1) dalla Roma.Sul fronte Genoa Gilardino dovrà. Il difensore messicano è infatti stato squalificato per un turno dopo il giallo in diffida rimediato lunedì sera a San Siro. Al suo postoIn mediana Junior Messias è ancora favorito su Ruslan Malinovskyi per una maglia dal primo minuto.. Raffaele Palladino, invece, sorride per il, ex della sfida, che dovrebbe ritrovare posto al centro della retroguardia a tre.entrambi allenatisi a parte nei giorni scorsi. Sulla trequarti ballottaggio tra Alessio Zerbin e Mota, con quest'ultimo leggermente favorito sull'ex Napoli. Mentre in attacco la fiducia dovrebbe ricadere ancora suLa gara sarà trasmessa in diretta tv da Dazn e Sky. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Sarà inoltre disponibile tramite app Dazn, Sky Go e Now TV.: Martinez; De Winter, Bani, Vogliacco; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui. All: A. Gilardino.: Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Carboni A.; Pessina, Gagliardini; Colpani, Carboni V., Mota; Djuric. All.: R. Palladino.