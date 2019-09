Sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna l’arbitro di Genoa-Atalanta, lunch match domenicale (12,30) della terza giornata di Serie A Tim. Il fischietto emiliano sarà assistito dai guardalinee Alassio e Santoro e dal quarto uomo Pairetto. In sala VAR ci saranno Maresca e Di Vuolo.



Sono undici i precedenti tra Fabbri e l’Atalanta, che sorridono ai nerazzurri :6 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte. L’ultimo incrocio risale allo scorso 10 marzo, ancora a Marassi, e in quell'occasione l'Atalanta si impose contro la Sampdoria (1-2). Ma i tifosi e lo staff si ricordano di quella partita per un altro motivo: l’allenatore Gasperini venne infatti espulso per proteste dopo un penalty assegnato ai padroni di casa.