Genoa-Atalanta (martedì 21 dicembre, calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky, gli abbonati potranno seguirla anche in streaming attraverso pc, smartphone e tablet) è una gara valevole per la 19esima giornata di campionato in Serie A, l'ultima nel girone d'andata e di tutto l'anno solare 2021. Ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato dell'era Sheva e reduci dalla sconfitta per 3-1 sul campo della Lazio, i padroni di casa sono penultimi in classifica a quota 10. Ben 27 punti in meno dei bergamaschi, quarti nonostante l'ultima sconfitta interna per 4-1 contro la Roma.



LE ULTIME - Shevchenko non può contare su Vanheusden, che si aggiunge agli altri infortunati: Caicedo, Fares, Maksimovic e Rovella. Dall'altra parte l'unico indisponibile per Gasperini è Gosens. ​



PROBABILI FORMAZIONI



GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Portanova, Cambiaso; Ekuban, Destro.



ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Zapata, Malinovskyi.



Arbitro: Valeri, assistenti Preti e Tegoni, Sozza quarto uomo, Mariani e Meli al Var.