Sarà un Genoa molto diverso da quello visto all'opera martedì sera contro il Parma quello che oggi alle 17.15 scenderà in campo al Rigamonti ospite del Brescia.



Un po' per necessità, un po' per volontà Davide Nicola apporterà infatti diverse modifiche al suo 11 iniziale, con novità rilevanti in ogni settore del campo. Ciò che non cambierà sarà invece il modulo, con la conferma dell'ormai consueto 3-5-2.



In difesa, davanti a Perin, Romero verrà lasciato a riposo dopo la pessima prestazione offerta contro i ducali. Al suo posto dalla linea dei centrocampista scalerà indietro Davide Biraschi, che completerà il reparto assieme ai confermati Soumaoro e Masiello. Novità anche nel reparto mediano con l'infortunato Criscito sostituito da Barreca e con Behrami che soffierà un posto ad uno tra Sturaro e Cassata al fianco di Schone. Sulla corsia destra Ghiglione si candida a tornare titolare.



Completamente nuova, infine, la batteria di punte, affidata all'inedito duo composto da Iago Falque, in gol contro il Parma, e Sanabria, ristabilitosi dopo l'affaticamento muscolare che l'ha tenuto fuori martedì.