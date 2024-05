Genoa, Ausilio: 'All'Inter piace Gudmundsson. Ma per ora siamo a posto'

15 minuti fa



Se ancora ci fossero dei dubbi circa l'interesse dell'Inter per Albert Gudmundsson a fugarli del tutto ci ha pensato il direttore sportivo dei nerazzurri, Piero Ausilio.



Interpellato a tal proposito da Fabrizio Biasin, il dirigente della società neo-campione d'Italia ha risposto così: "L'unica cosa che dico è che Gudmundsson ha qualità, piace all'Inter, piace al Genoa che lo ha, piace a tante squadre. In quel reparto però al momento siamo a posto così. Arnautovic è sotto contratto, facciamo delle valutazioni anche su Sanchez, non è detto che non ci siano possibilità anche per lui. Satriano sta facendo benissimo e non mancano le chiamate per lui, ci sono i due fratelli Esposito, c'è Oristanio, c'è Carboni a Monza. Con calma, valuteremo tutti".