Lunga intervista sulle pagine del Secolo XIX questa mattina per, vicecampione del mondo in Russia nel 2018, ha spiegato i motivi che l'hanno indotto a restare in rossoblù dopo la retrocessioni dello scorso maggio "L’ho già detto e lo ribadisco:Sono rimasto per riscattare la retrocessione dell’anno scorso".E per riuscire il Grifone sembra aver trovare il ritmo giusto, come ammettere anche l'ex centrocampista di Lazio e Fiorentina: "Siamo riusciti a trovare la continuità che serve per andare in Serie A.cercando di andare a vincere ovunque. Siamo forti e dobbiamo continuare a dimostrarlo".Badelj ha poi spiegato le difficoltà incontrate nel giocare nel campionato cadetto: "La Serie A è più lineare, le squadre giocano con ordine e puoi capire fin dall’inizio che partita sarà., le squadre si prendono maggiori rischi. Ti sembra di avere tanto spazio per giocare e poi invece magari per mezz’ora ti ritrovi con tutti gli spazi intasati. In B ci sono giocatori che dal punto di vista della qualità tecnica potrebbero tranquillamente giocare in Serie A. La differenza è rappresentata dal fatto che magari sono molto discontinui, per cui magari non li vedi per buona parte della gara e poi vengono fuori all’improvviso con una giocata".Inevitabile, infine, un accenno anche alla recente penalizzazione: ", dipende ancora tutto da noi. Per questo dico che dobbiamo concentrarci solo sulle nostre partite, senza pensare a quelle degli altri".