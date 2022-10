Milan Badelj è pronto a tornare in campo e a cambiare il volto del Genoa.



Dopo aver saltato le sfide con Spal e Cagliari a causa di un fastidio muscolare, il centrocampista croato dovrebbe già da oggi rimettersi a disposizione di Alexander Blessin, ricominciando a lavorare in maniera regolare con il resto dei compagni. Un rientro in gruppo che fa sicuramente felice il tecnico tedesco ma che allo stesso tempo gli fa sorgere qualche interrogativo.



Come spiega l'edizione odierna di Repubblica, l'ottimo contributo fornito nelle ultime due gare dal tandem della mediana formato da Frendrup e Strootman consiglia l'ex allenatore dell'Ostenda di non rinunciare a nessuno dei due in vista della sfida di sabato con il Cosenza. L'unica soluzione per non dover fare ancora a meno di Badelj è dunque quella di modificare lo schema tattico utilizzato nelle ultime settimane, abbandonando il 4-2-3-1 per passare ad un modulo con tre mediani. Un accorgimento che permetterebbe di far coesistere il danese, l'olandese e il croato sacrificando uno dei trequartisti.