Ha atteso 14 mesi Milan Badelj per di tornare ad esultare. Prima del gol che è valso ieri la vittoria in extremis del suo Genoa sul Cagliari, il centrocampista croato aveva iscritto il proprio nome sul tabellino dei marcatori per l'ultima volta il 20 febbraio dello scorso, sempre a Marassi, contro il Verona, in quella che per lui era stata la prima e finora unica rete in rossoblù.



Ad accomunare i due gol il fatto che entrambi siano arrivati in prossimità del triplice fischio, consentendo al Grifone di strappare punti preziosi all'avversario. Con gli scaligeri la sassata dal limite del vicecampione del mondo valse il 2-2, contro i sardi il colpo da biliardo mandato alle spalle di Cragno significa invece speranza-salvezza.



Reti pesanti, in ogni caso, in grado di regalare emozioni forti ai tifosi liguri.