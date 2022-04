Genoa-Cagliari 1-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 44’ st Badelj (G)



Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Bani, Ostigard, Vasquez; Sturaro (36’ st Yeboah), Badelj; Amiri (1’ st Destro), Galdames, Portanova (15’ st Gudmundsson); Ekuban (15’ st Melegoni; 48’ st Hernani). (A disposizione: Semper, Vodisek, Masiello, Calafiori, Hefti, Ghiglione). All: A. Blessin.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Altare, Ceppitelli (37’ st Walukiewicz), Carboni; Bellanova (37’ st Nandez), Deiola, Grassi (32’ st Rog), Marin, Dalbert; Joao Pedro, Keita (28’ st Pavoletti). (A disposizione: Radunovic, Aresti, Goldaniga, Baselli, Lykogiannis, Zappa, Pereiro, Strootman, Ceter). All: W. Mazzarri.



Arbitri: P. Valeri di Roma. Assistenti: S. Alassio e D. Rocca. IV uomo: F. Cosso; Var: R. Abisso; Avar: S. Ranghetti.



Ammoniti: 41’ pt Joao Pedro (C); 4’ st Destro (G), 16’ st Sturaro (G), 26’ st Grassi (C), 39’ st Frendrup (G)



Recupero: 1’ pt; 4’ st.



Spettatori: 17.000.