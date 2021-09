Di sollievo per Davide Ballardini.



Nel corso dell'allenamento odierno l'allenatore del Genoa ha potuto raccogliere con se Milan Badelj, costretto nei giorni scorsi a rimanere in infermeria a causa di una lombosciatalgia che gli aveva fatto saltare anche la trasferta di sabato scorso a Cagliari.



Oggi, come detto, Il centrocampista croato è tornato però a lavorare regolarmente in gruppo, facendo salire in maniera decisa le percentuali di impiego sabato pomeriggio contro la sua ex Fiorentina.