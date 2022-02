Il Genoa chiama, il suo popolo risponde. Si prevede il tutto esaurito domenica pomeriggio a Marassi per la sfida salvezza tra i rossoblù, rivitalizzati dalla cura Blessin, e la Salernitana.



La prevendita dei biglietti partita ieri pomeriggio ha fatto registrare un autentico boom di acquisti da parte dei tifosi di casa, vogliosi di stare accanto ai propri beniamini nel tentativo di spingerli verso quella vittoria interna fin qui sempre sfuggita in stagione.



Solo le limitazioni anti-covid, che limitano la capienza degli stadi al 50% della loro capacità, non permetteranno al Ferraris di indossare il vestito delle migliori occasioni. Sugli spalti dell'impianto genovese, ad ogni modo, verranno quasi certamente occupati tutti i 15.000 posti consentiti per legge. Un numero che, qualora la vendita dei tagliandi dovesse proseguire con lo stesso ritmo delle ore precedenti, potrebbe essere tagliato già nella giornata di oggi.