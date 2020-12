Davide Ballardini è pronto a riprendere tra le sue mani le redini del Genoa.



Per la quarta volta in carriera l'allenatore ravennate è infatti ad un passo dal diventare il tecnico del club più antico d'Italia. E' lui il prescelto di Enrico Preziosi per rilevare Rolando Maran dopo la sconfitta rimediata dai rossoblù a Benevento.



Anche se una decisione ufficiale non è ancora arrivata, pare davvero questione di ore affinché all'ex allenatore di Chievo e Cagliari venga recapitata la lettera di benservito. Al suo posto, come detto, verrà richiamato Ballardini, la cui ultima esperienza in panchina risale all'ottobre 2018 quando dopo una sconfitta interna con il Parma venne esonerato proprio dal Genoa.