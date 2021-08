Prima conferenza stampa della stagione per Davide Ballardini.



Alla vigilia della sfida di Coppa Italia con il Perugia, in programma domani sera alle 18 a Marassi, il tecnico del Genoa ha parlato di quelle che sono le sue sensazioni: "Sarà una partita ufficiale che dovremmo affrontare al meglio per evitare di fare una brutta figura. Il Perugia è una squadra molto ben organizzata e ambiziosa. Il modo di giocare potrebbe crearci delle grosse difficoltà”.



Ballardini ha poi parlato della possibilità di schierare qualcuno dei nuovi acquisti del Grifone e del modulo con cui manderà in campo i suoi: "Ancora non so chi scenderà in campo. Questa mattina abbiamo fatto allenamento e fino a domani valuteremo le condizioni di tutti. La nostra priorità sarà quella di esaltare le caratteristiche e le qualità dei giocatori che abbiamo”.