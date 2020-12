Raggiante per la vittoria in rimonta appena ottenuta dal suo Genoa nel derby con lo Spezia, Davide Ballardini ieri nel post-partita ha spiegato il perché abbia deciso di tornare al capezzale del Grifone: "Ero stato cercato in altre due occasioni - ha dichiarato il tecnico a Sky Sport - e non è che mi aspettassi la chiamata del presidente ma ci poteva stare visto che la squadra non stava andando bene. Così alla terza chiamata ho detto sì. Sono tornato perché avevo una voglia matta di riprendere ad allenare su questa panchina. Era da tempo che io ed il mio staff eravamo fermi. Non vedevamo l’ora di riprendere ad allenare. In più farlo al Genoa era il massimo".