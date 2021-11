Vigilia di campionato per il Genoa che domani sera al Castellani di Empoli si giocherà una fetta importante del proprio futuro. Esattamente come il suo allenatore che in caso di nuovo passo falso potrebbe salutare i rossoblù.



E proprio Davide Ballardini ha presentato la sfida ai microfoni del canale tematico del Grifone, partendo dall'analizzare la reazione della sua squadra dopo il deludente 0-0 di domenica con il Venezia: "I ragazzi in questi giorni erano consapevoli di aver fatto comunque una buona partita anche se dispiaciuti perché in questa occasione meritavamo di vincere. Prevale ad ogni modo la consapevolezza che la squadra si sta formando e ciò ci dà fiducia per le prossime partite".



Domani gara delicata ad Empoli contro una squadra che fin qui ha fatto benissimo: "Io non mi sorprendo perché fin qui hanno fatto delle belle partite meritando di vincerle. Hanno una squadra che si è consolidata nel tempo, prendendo giocatori utili alla loro idea di gioco".



Contro i toscani mancherà Mattia Destro, fin qui autore di sei delle 15 reti rossoblù: "Cercheremo di sopperire da squadra, con i giocatori che abbiamo a disposizione. Sapendo bene che non abbiamo un altro giocatore con le caratteristiche di Destro ma altri che possono certamente fare bene".



Infine qualche battuta sullo stato di salute generale della squadra: "Credo che in almeno un paio di partite sia mancato il risultato ma non la prestazione. E' altrettanto vero che ad ogni gara noi perdiamo uno o due giocatori per infortunio e quindi è difficile trovare una squadra di 7/8 undicesimi su cui innestare di volta in volta qualche cambio a rotazione. Però le difficoltà ti aiutano ad essere più forte e a crescere. La serietà e l'impegno non sono mai mancati. Noi abbiamo la forza e le energie per superare ogni ostacolo".