Vincere o salutare. Venerdì sera ad Empoli Davide Ballardini non avrà alternative. Soltanto un successo al Castellani gli garantirà la possibilità di proseguire la sua avventura alla guida del Genoa.

Dopo aver mancato l'appuntamento con una vittoria che sfugge da quasi due mesi sia nello scontro diretto con lo Spezia di martedì scorso che in quello con il Venezia di ieri, per il tecnico romagnolo giunge il momento della verità.



ULTIMA SPIAGGIA - La fiducia riposta nei suoi confronti dalla nuova dirigenza americana non può non essere condizionata dai risultati. E gli 8 punti fin qui raccolti dal Grifone in undici giornate non possono rappresentare un bottino sufficiente per giustificare un'ulteriore garanzia circa la permanenza di un tecnico che non riesce a replicare le imprese eccezionali compiute in passato in questa piazza.



ALTERNATIVE - Solo un successo in Toscana può dunque salvare Ballardini, scacciando da Pegli i fantasmi dei vari Gattuso, Pirlo e Donadoni. In caso contrario il casting per la panchina più antica d'Italia aprirà ufficialmente, approfittando anche della terza pausa del campionato per concedere all'eventuale nuovo tecnico qualche giorno in più per conoscere il suo nuovo ambiente di lavoro.