Davide Ballardini ha commentato così la sconfitta patita dal suo Genoa questo pomeriggio in casa con la Fiorentina: “A parte le assenze, noi oggi dovevamo essere più bravi in fase offensiva e non lo siamo stati. Loro invece sono stati bravi nel venirci a prendere subito e nel farci sbagliare in fase di disimpegno, cosa rara per noi ma oggi è andata così. Bravi loro, poco bravi noi. Ma oggi il nostro vero errore è stato quello di non aver dato la sensazione, soprattutto nel primo tempo, di poter essere pericolosi. Siamo stati ordinati, concedendo poco ma per me il Genoa ha il dovere di provare a far male agli avversari. E oggi non lo abbiamo fatto”.



Sullo stato di avanzamento dei lavori nel cantiere rossoblù, il tecnico romagnolo ha aggiunto: “Sono appena due settimane che la squadra lavora con questo assetto. La disponibilità e la voglia di far bene assieme c’è. Speriamo che questo aspetto possa accelerare la nostra crescita”.



Sul morale della squadra: “Siamo molto arrabbiati. E’ vero che oggi giocavamo contro una squadra che sta vincendo con tutti. Però sappiamo di poter fare meglio e la nostra rabbia è dovuta a quello. Del rigore su Behrami non parlo. Non l’ho neanche visto. Credo che queste cose nell’arco di un campionato comunque alla fine si mettano a posto”.



Sul modulo con la difesa a 4, riproposto oggi dopo la bella prova di Cagliari: “Ho sempre detto che mi piacerebbe giocare con due giocatori più offensivi. Per fare questo bisogna giocare con la difesa a quattro che è dunque certamente un’opzione”.



Chiusura sul giovane Andrea Cambiaso, autore di un’altra buona prova e sostituita proprio pochi istanti prima del vantaggio viola: “Cambiaso è un ragazzo che sta facendo non bene ma benissimo. Ma bisogna anche gestirlo. E’ vero che il gol è arrivato da quella parte lì ma non è perché è uscito lui che il Genoa ha preso gol”.