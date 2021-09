Genoa-Fiorentina 1-2 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 15’ st Saponara (F), 44’ st Bonaventura, 53’ st Criscito rig. (G)

Assist: 15’ st Bonaventura (F), 44’ st Saponara (F).



Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Cambiaso (14’ st Biraschi), Vanheusden, Maksimovic, Criscito; Touré (19’ st Behrami), Badelj; Melegoni (8’ st Hernani), Rovella, Fares (18’ st Kallon); Destro (8’ st Pandev). A disp.: Semper, Marchetti, Bani, Vasquez, Ghiglione, Portanova, Bianchi. All. D. Ballardini.



Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola (36’ st Benassi), Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar (33’ st Ambarat), Castrovilli (25’ pt Duncan); Callejon, Vlahovic (36’ st Kokorin), Gonzalez (1’ st Saponara). A disp: Terracciano, Terzic, Milenkovic, Nastasic, Torreira, Maleh, Sottil. All. V. Italiano.



Arbitri: L. Marinelli di Tivoli (RM); assistenti F. Meli e V. Colarossi; quarto uomo A. Santoro; Var D. Chiffi; Avar D. Cecconi.



Ammoniti: 13’ pt Touré (G), 15’ pt Criscito (G), 20’ pt Vanheusden (G), 36’ pt Odriozola (F), 48’ pt Biraghi (F); 9’ st Quarta (F), 20’ st Behrami (G), 40’ st Kokorin (F).



Spettatori: 6.269 per un incasso di 138.260 euro.