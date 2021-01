Oltre alla conferenza stampa di ieri, il nuovo tecnico del Genoa, Davide Ballardini, si è concesso per un'intervista anche a La Gazzetta dello Sport. Ecco come ha parlato della sfida contro la Lazio, club che ha allenato nella stagione 09/10 nella quale ha vinto una Supercoppa Italiana, ma è stato esonerato dopo sette mesi: "La speranza è ritrovare i nostri sostenitori, quando sarà possibile. Ma in questo momento, dico la verità, non ho questi pensieri. Ci attende una sfida contro un’avversaria fortissima, ricca di talenti, molto fisica e compatta, che si sta confermando ad alti livelli. La mia attenzione è tutta lì. La Lazio è una priorità assoluta».



Eppure parliamo di una squadra in chiaroscuro, che per esempio sta subendo molti gol...



"Io penso invece che purtroppo ci troveremo di fronte ad una Lazio molto motivata e arrabbiata. E, credo, pure riposata. Forse proprio nel fatto che quest’anno ha giocato molte partite va ricercato il motivo di tali risultati, talvolta positivi e in altre occasioni meno favorevoli. I loro ultimi risultati non sono stati soddisfacenti, ma sono certo che ora troveremo una Lazio in condizioni migliori".