Malgrado l'ennesimo rinvio dell'appuntamento con una vittoria che manca ormai da un mese e mezzo e una situazione di classifica che questa sera potrebbe anche vedere il Genoa in fondo a tutti, Davide Ballardini non è a rischio esonero. Almeno non nell'immediato.



Come già anticipato nei giorni scorsi, la società intende dare al tecnico la possibilità di giocarsi le sue carte quantomeno fino alla gara di domenica con il Venezia. Nonostante il mezzo passo falso rimediato ieri in casa dello Spezia, con il pareggio agguantato soltanto in extremis, le redini del Grifone sono quindi destinate a non cambiare nocchiere.



Molto a questo punto dipenderà dalla sfida con i lagunari ma anche dal successivo incontro con l'Empoli. Soltanto risollevando nelle due gare che precederanno la terza sosta del campionato una squadra crollata in fondo alla classifica Ballardini potrà proseguire la sua quarta avventura in rossoblù.