Dopo la sconfitta di Benevento Davide Ballardini, allenatore del Genoa, è intervenuto a Premium Sport: "Gli applausi dei tifosi del Benevneto per Rossi? Il pubblico del Benevento è stato il migliore in campo, ha dimostrato grande sportività e attaccamento alla loro squadra nonostante la retrocessione: sono un esempio per tutti. Rossi è un giocatore di grande talento ma il talento non basta, bisogna allenarsi molto e stare bene fisicamente. Speriamo che non abbia più infortuni e che possa far gioire tutti noi perché è un giocatore diverso".