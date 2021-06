Nel corso di un'intervista concessa a Tuttosport, l'allenatore del Genoa Davide Ballardini ha avuto odo di parlare anche del futuro di Nicolò Rovella e del suo eventuale sbarco anticipato nella Torino bianconera: "Il futuro di Nicolò lo deciderà la Juve. Ovvio, dovesse rimanere sarei molto contento”.



Ballardini ha poi parlato anche della possibilità che Pandev decida di proseguire con il calcio giocator per un'altra stagione: “C’è un ragazzo della Macedonia che già seguivo e che in queste partite si è confermato a un livello superiore. Ovviamente il nome non posso farlo - ha detto scherzando prima di farsi serio ed aggiungere - Goran deve continuare, ma la scelta è sua”.



Una breve battuta infine anche sul neo-acquisto rossoblù, il giovane attaccante polacco Aleksander Buksa: "Ha qualità nobili, però è del 2003. Non mettiamogli troppa pressione. Piatek arrivò da noi con qualche anno in più e fece benissimo. E mi hanno raccontato che pure Lewandowski in passato sfiorò il Genoa".