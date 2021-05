Clima da ultimo giorno di scuola in casa Genoa, atteso domani sera dall'inutile, ai fini della classifica, trasferta di Cagliari.



Una gara che poteva essere decisiva per le sorti delle due compagini rossoblù e che invece si tramuterà in una sorta di festa di fine anno: "Ci siamo guadagnati di poter giocare questa partita con serenità e gioia - ha dichiarato il tecnico del Grifone Davide Ballardini al canale tematico del club ligure - contro una squadra che ha raggiunto il suo obiettivo. Andiamo là comunque con la voiglia di fare bella fiura.



Sulla stagione che sta per andare in archivio l'allenatore ha aggiunto: "E' stata un'annata difficile da descrivere nel corso della quale le straordinarie difficoltà incontrate sono state superate da una squadra che ha sempre affrontato gli ostacoli con lo spirito giusto, lottando e soffrendo tutti assieme. E' stata un'impresa quotidiana straordinaria, culminata con la salvezza raggiunta con due turni d'anticipo".

Ballardini ha poi confermato che tra i convocati per la trasferta sarda ci sarà anche il giovane talento della Primavera Yayah Kallon: "Si è allenato con noi negli ultimi tre-quattro giorni ed è un ragazzo molto interessante, quindi vediamo...".



Per chiudere una breve battuta anche sul suo futuro: "La prossima settimana sarò a Genova per qualche giorno poi tornerò a casa per godermi questo momento".