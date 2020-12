Nei migliori romanzi gialli si afferma che due indizi sono una coincidenza, tre fanno un sospetto e quattro sono quasi una prova. Basandosi su questo assunto i tifosi del Genoa non possono che sorridere nel constatare che per la quarta volta in carriera Davide Ballardini ha esordito sulla panchina del Grifone ottenendo un ottimo risultato.



La vittoria di misura conquistata ieri sera in casa dello Spezia fa infatti compagnia a quelle ottenute nel 2010 e nel 2017 contro Bologna e Crotone. Nel mezzo poi arrivò anche il prezioso 1-1 strappato in trasferta alla Juventus nel gennaio 2013, nel secondo debutto rossoblù del tecnico di Ravenna.



Risultati ottimi che fecero da preludio alle successive salvezze conquistate dal Genoa a fine stagione. Un traguardo che i tifosi rossoblù, viste le premesse, si augurano possa essere nuovamente raggiunto da mister Ballardini.