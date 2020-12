Primo sorriso in arrivo dall'infermeria del Genoa per Davide Ballardini.



Dopo quasi un mese di stop forzato ieri pomeriggio Cristian Zapata è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto dei compagni. Segno che il difensore colombiano è nuovamente in perfetta forma e pertanto arruolabile per la gara con la Lazio di domenica pomeriggio.



L'ex Milan aveva giocato l'ultima gara lo scorso 7 dicembre contro la Fiorentina. Un problema muscolare lo aveva poi costretto a saltare gli ultimi quattro impegni del 2020 del Genoa. Ma i suoi problemi erano iniziati già un mese prima quando, ad inizio novembre, erano risultato positivo al Covid-19. In sostanza nell'ultimo bimestre Zapata ha giocato appena due partite, sommando a quella già citata con i viola anche la partita precedente con il Parma.