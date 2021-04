Un mini turn-over: è quello che Davide Ballardini starebbe studiando in vista della sfida di domani pomeriggio a Marassi tra il suo Genoa e lo Spezia.



Una scelta quasi obbligata per il tecnico rossoblù, vista la vicinanza del derby ligure con l'impegno precedente, quello di mercoledì scorso sempre al Ferraris con il Benevento.



Rispetto all'11 che ha affrontato i sanniti potrebbe esserci almeno tre modifiche. In difesa certamente mancherà Ivan Radovanovic, fermato per un turno dal giudice sportivo. Il suo posto dovrebbe essere preso da Edoardo Goldaniga, in netto vantaggio su Cristian Zapata. A centrocampo le novità potrebbero arrivare dalle fascie, con Davide Zappacosta riportato a destra e Lennart Czyborra inserito sulla corsia mancina. Infine in attacco possibile staffetta tra Mattia Destro e Gianluca Scamacca, con il romano in vantaggio sul collega ascolano per partire dal primo minuto al fianco di Goran Pandev.