Altro record straordinario per Goran Pandev.



Il macedone del Genoa, realizzando una doppietta in appena 21' di gioco, oltre a permettere ai rossoblù di recuperare per due volte il momentaneo vantaggio del Benevento, ha toccato anche un importante traguardo personale.



Le segnature messe a segno all'11 e dieci minuti più tardi gli consentono infatti di iscriversi al ristretto club dei bomber da tripla cifra in Serie A, raggiungendo la soglia delle cento marcature nel nostro massimo campionato.



La sua prima rete risale a quasi 18 anni fa, e più precisamente al 7 dicembre 2003 quando con la maglia dell'Ancona mise il proprio nome a referto nella trasferta di Bologna.