Nella sua ricerca di un bomber di esperienza che garantisca quel quantitativo di reti mancate nell'ultima stagione, il Genoa sembra aver ristretto il campo a due alternative.



Una è la vecchia conoscenza Leonardo Pavoletti, oggi domiciliato al Cagliari ma chiuso dall'altro ex Grifone Giovanni Simeone. L'altro è Fernando Llorente, svincolatosi dal Napoli dopo una stagione non proprio esaltante.



Sarebbero loro due, secondo La Gazzetta dello Sport, gli obiettivi alternativi dei rossoblu per il ruolo di centravanti.