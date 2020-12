L'esperienza di Goran Pandev o l'entusiasmo di Eldor Shomurodov? Tra i dubbi che assillano Rolando Maran alla vigilia dell'incontro decisivo per sé e per il suo Genoa di questa sera con la Fiorentina c'è anche quello relativo a chi affiancherà Gianluca Scamacca al centro dell'attacco rossoblù.



Se la presenza del centravanti romano non è in discussione, quella del suo collega di serata è invece ancora un punto di domanda. Per caratteristiche tecniche e tattiche Pandev sembrerebbe essere il profilo che meglio si sposa con l'ex di Roma e Sassuolo. Ma il macedone, dopo la storica qualificazione all'Europeo conquistata con la sua nazionale un mese fa, sembra aver staccato momentaneamente la spina, come dimostrano le ultime deludenti prestazioni in rossoblù. Viceversa Shomurodov, fresco di prima esultanza nel nostro campionato, appare con il morale a mille e desideroso di ripetere la prodezza realizzata con il Parma sette giorni fa. Ecco perché l'uzbeko appare in vantaggio sul più illustre collega anche la contemporanea presenza del doppio centravanti ha evidenziato problemi di manovra per un Genoa che attualmente ha un'incidenza realizzativa superiore soltanto a quella del fanalino di coda Crotone.