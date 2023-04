Il primo allenamento della settimana ha portato in dono due sorrisi per Alberto Gilardino.



Nel gruppo di lavoro del Genoa che ieri ha iniziato a Pegli la preparazione della sfida di sabato pomeriggio con il Perugia si è rivisto Mattia Bani. Il centrale toscano, reduce da un'operazione al setto nasale resasi necessaria dopo la frattura rimediata contro la Reggina, dopo aver saltato la trasferta di Pasquetta a Como appare ora in grado di tornare disponibile per la gara con gli umbri.



Da monitorare invece le condizioni di Mimmo Criscito che dal Sinigaglia è uscito con una spalla malconcia. L'ottimismo sul suo recupero è comunque alto e quasi certamente l'esterno campano riuscirà ad essere presente contro il Perugia.