Mattia Bani ha commentato così la vittoria al foto-finish ottenuta dal suo Genoa sul Cagliari: “Vincere oggi era importante - ha detto il difensore a Dazn - anzi fondamentale per agganciarci a tutto il gruppo che lotta per la salvezza. Ora però non abbiamo il tempo di fermarci. Ci attento diverse gare e tra queste il derby, che sarà un’altra partita fondamentale, una gara che vale quasi il doppio. Dobbiamo rimanere concentrati, lavorare come abbiamo sempre fatto da gennaio a questa parte cercando di dare sempre il 100% in campo”.