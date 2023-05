GENOA-BARI 4-3 (primo tempo 2-1)

Marcatori: 12’ pt Sabelli (G), 20 pt Esposito (B), 34’ pt Gudmundsson (G); 23’ st Benedetti (B), 30’ st Ekuban (G), 41’ st Cheddira (B), 49’ st Criscito rig. (G)

Assist: 12 ’ pt e 34’ pt Coda (G); 23’ st Botta (B), 30’ st Sabelli (G), 41’ st S. Esposito (B).



GENOA (4-3-1-2): Martinez (46’ st Agostino); Hefti, Vogliacco, Dragusin, Sabelli (33’ st Frendrup); Jagiello, Badelj, Strootman; Gudmundsson (46’ st Criscito); Salcedo (21’ st Puscas), Coda (21’ st Ekuban). (A disp: Semper, Ilsanker, Aramu, Boci, Sturaro, Yalcin, Toure). All. A. Gilardino.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Dorval (21’ st Botta), Zuzek, Vicari (36’ st Matino), Ricci; Mallamo (1’ st Molina), Benali (32’ st Maiello), Benedetti; Esposito; Scheidler, Antenucci (21’ st Cheddira). (A disp: Caprile, Sarri, Di Cesare, Morachioli, Mazzotta, Bosisio, Bellomo). All. M. Mignani.



ARBITRO: D. Rutella di Enna; Assistenti: Rossi C. e Garzelli; IV Uomo: Petrella; VAR: Di Martino; AVAR: Meraviglia.

AMMONITI: 3' pt Mallamo (B), 14’ pt Scheidler (B); 14’ st Strootman (G), 24’ st Botta (B), 32’ st Sabelli (G), 44’ st Cheddira (B), 49’ st Maiello (B).



RECUPERO: 2’ pt; 5’ st.

SPETTATORI: 33.000