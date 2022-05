Sono parole di rabbia, delusione ma anche di sconforto quelle espresse da Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, al termine del derby perso dal suo Genoa ieri sera: "Questa è una squadra che non merita di stare in serie A - ha dichiarato il celebre immunologo a TeleNord - Oggi mi aspettavo molto di più, è stata una grande delusione. Mi aspettavano un'altra squadra, questa è giusto che vada in serie B".



Bassetti ha poi rincarato la dose, puntando il dito anche verso il tecnico rossoblù Alexander Blessin: "La delusione più grande è che il giocatore migliore che ha il Genoa, che è Mimmo Criscito, sia stato lasciato in panchina nelle ultime partite. Questi devono solo andare a imparare come si gioca a calcio da uno come Criscito. Mettere in panchina gente come Criscito e Masiello significa che non conosci il calcio italiano. Le speranze del Genoa? Per quante ne possa avere, non merita la categoria. Sono arrabbiato perché dopo averne prese 3 all'andata, non volevo certo prenderne un altro al ritorno. Mi aspettavo qualcosa di diverso. Questa però è una squadra che non lotta".