In Portogallo danno l'affare già per concluso: Lisandro Lopez sarebbe in procinto di trasferirsi in prestito al Nantes.



Proprio quando la lunga trattativa tra il Genoa ed il Benfica sembrava sul punto di sbloccarsi, con il direttore generale rossoblù Giorgio Perinetti che ieri si era mostrato moderatamente ottimista circa la possibilità di riportare in Italia il difensore argentino, dalla penisola iberica rimbalza la notizia che vedrebbe l'ex Inter aver raggiunto l'accordo con il club bretone.