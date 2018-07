Potrebbe, finalmente, essere giunta alle battute finali la lunghissima telenovela che da oltre un mese e mezzo vede il Genoa sulle tracce di Lisando Lopez.



Il difensore argentino del Benfica ha terminato il tour americano con la squadra portoghese senza scendere in campo neppure per un minuto nelle tre amichevoli disputate dalle aquile di Lisbona. Segno evidente che nei piani del tecnico Rui Vitoria non ci sia posto per lui in vista della prossima stagione.



Con il rientro in Europa il Genoa, forte dell'intesa già raggiunta con il calciatore reduce da un deludente semestre in prestito all'Inter, proverà a limare le divergenze in essere con il Benfica, non del tutto convinto di cedere nuovamente il difensore a titolo temporaneo senza avere in cambio almeno un obbligo di acquisto da parte del club ligure. L'impressione generale è che tuttavia si tratti di piccoli dettagli, superabili facilmente e in tempi rapidi nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti nella trattativa.