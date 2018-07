La pista che porta ad Andrea Bertolacci si fa sempre più in salita per il Genoa. Dopo oltre due mesi di tira e molla con il centrocampista romano e con il Milan, la dirigenza rossoblù sarebbe pronta ad abbandonare definitivamente questa trattativa puntando su altri obiettivi.Ma il rinforzo a lungo invocato da Davide Ballardini per la propria linea mediana potrebbe arrivare ugualmente dalla Milano rossonera.

Nelle ultime ore sta infatti prendendo quota sotto la Lanterna la possibilità di fare un tentativo con Riccardo Montolivo, ormai ex capitano del Diavolo messo fuori rosa da Rino Gattuso e ad un passo dal rescindere il suo contratto con i rossoneri. Potrebbe essere proprio il 33enne ambrosiano a sostituire Bertolacci nella cabina di regia del prossimo Grifone, a patto però di riuscire a superare due ostacoli di non poco conto. Il primo è rappresentato dal folto numero di squadre concorrenti, una truppa che annovera diverse società sia in Italia che all'estero; l'altro, quello più ostico, riguarda invece l'ingaggio, dal momento che l'ultimo assegno annuale incassato da Montolivo ammontava ad oltre 3 milioni di euro. Uno stipendio che in ogni caso il centrocampista lombardo dovrà molto probabilmente tagliarsi in maniera drastica se vorrà continuare a giocare in Italia.