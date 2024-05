Milan, chi è e come gioca Sesko: il perfetto post Giroud con una clausola variabile

. Una coincidenza? Forse. Formalmente, infatti, questa agenzia ha all’interno del proprio roster anche Antoine Makoumbou, centrocampista franco-congolese del Cagliari che domani sarà di scena a San Siro, proprio contro i rossoneri.e che tanto bene sta facendo in Bundesliga. Ma cerchiamo di approfondire tutti i pro e i contro che stanno portando i meneghini a interessarsi a questo giovane classe 2003.

MILAN, GLI AGENTI DI SESKO SONO IN CITTA'

. A fine stagione, il transalpino numero 9 saluterà il Milan per avviarsi verso gli Stati Uniti d’America e il campionato MLS per disputare la sua ultima tappa professionale nel calcio con la maglia dei Los Angeles FC. Serve un nuovo centravanti che sappia perfettamente andare a ricoprire l’importanza del ruolo dell’ex Arsenal e Chelsea.(una giocata spesso cercata da Leao). E per quanto il classe 2003 non sia ancora uno specialista del colpo di testa al pari di Giroud, si sta avvertendo un miglioramento realizzativo: soltanto nella stagione in corso sono già 4 le incornate (su un totale di 12 reti in campionato).

(come la scuola Red Bull insegna)Lo sloveno viene incontro e crea spazio alle sue spalle, rifinisce, sa mandare in porta i compagni con i filtranti o dialogare con loro con triangoli stretti e tecnici, ma va anche spesso in profondità, sfruttando tutto il campo a disposizione, e davanti al portiere sbaglia di rado.(non a caso, i paragoni con Haaland si sprecano). Lo sloveno è quel prototipo di attaccante che il calcio moderno ricerca e che un big club, per ritenersi tale, deve avere a disposizione. Ha una capacità di giocare in spazi grandi così come in quelli piccoli e di allargare gli spazi per giocarci in maniera magistrale.

This goal from Benjamin Šeško (20) vs Sweden just gets better and better! pic.twitter.com/mHVLHxjlOB — EuroFoot (@eurofootcom) September 15, 2023

(suo mentore e tecnico che l’ha fatto debuttare a 18 anni in Nazionale, di cui è il marcatore più giovane di sempre) ha parlato così a La Gazzetta dello Sport: “. E sta facendo grandi progressi anche dal punto di vista tecnico, mese dopo mese. A Lipsia è cresciuto in modo esponenziale diventando più maturo nelle scelte di gioco.. A Lipsia, così come in nazionale, ha alzato parecchio il livello. E se la sta cavando alla grande. Nonostante abbia 21 anni ha la maturità di un trentenne”. Frasi importanti che sottolineano la classe che questo giocatore possiede.che fuori dall’Italia ha ricordato quello di Marco Van Basten nella finale di Euro ‘88 contro l’Unione Sovietica, ma che ricorda anche quello di Francesco Totti contro la Sampdoria. Non male, va riconosciuto.

, come a tutti d’altronde.Nonostante la stazza imponente, non ha una grande protezione della palla e gli quella cattiveria robotica, ‘Haalandesca’ (passateci il termine) del vero centravanti da 30 marcature a stagione, evento che ancora, infatti, nel grande calcio, non è ancora avvenuto.

, figlio del portiere della squadra locale.: con l’under-15 del Krsko – cittadina nell’est della Slovenia vicino al confine con la Croazia dove si è trasferito da solo, da adolescente – ha segnato 59 gol in 23 partite., dopo essere cresciuto tra le giovanili del Domzale (come Handanovic) e del Krsko. In Austria debutta, ma è la stagione 2021/22 che lo fa conoscere al grande pubblico. A Salisburgo totalizza 11 reti in 37 presenze complessive, prima di volare (l’estate scorsa) per quasi 24 milioni di euro al Lipsia, percorso naturale nel mondo RedBull.

e viene considerato dagli addetti ai lavori come uno dei centravanti più promettenti nel panorama europeo (lo cercano anche Arsenal, Manchester City e Liverpool), ma è la clausola rescissoria fissata dal Lipsia a preoccupare:. Ma perché? L’importo della clausola stessa non è fisso, ma variabile e viene determinata e innalzata come valore a seconda del minutaggio, dei gol e degli assist realizzati,