Daniel Bessa si è presentato in zona mista al termine di Genoa-Lazio per parlare della gara vinta dai rossoblù anche grazie al suo ingresso in campo ad inizio ripresa: "Sapevamo che Lazio arrivava in affanno per vari motivi, però è una grande squadra: nel primo tempo l’ha dimostrato. Nel secondo tempo il mister, visto che sono in via di ripresa dagli affaticamenti che ho avuto nelle ultime settimane dal momento che ho giocato sempre, mi ha chiesto di dare l’apporto che cerco di fornire sempre: portare la palla in avanti. Poi oggi è entrato Goran, non sono io che devo fargli i complimenti però fa la differenza. Quando sta bene ha una qualità incredibile, abbiamo dato un contributo importante alla squadra. Giocare il secondo tempo davanti alla porta della Lazio ha reso possibile la rimonta come poi è successo.”



Altre note positive le prestazioni nella ripresa di Sanabria e Kouame: “Ognuno ha le sue caratteristiche e serve alla squadra. Io devo mettere a disposizione quello che posso, Goran fa quello che sa fare sempre e comunque, e Kouame è una seconda punta. Come io faccio ogni tanto il largo a sinistra, cerchiamo di fare quello che chiede il mister. È normale che quando ognuno è messo nel suo ruolo, si può dare di più come successo nel secondo tempo". Trr punti importanti per il Genoa che ora pensa già al futuro: "Ci godiamo questa vittoria molto bella, che ci voleva. Pensiamo di andare con testa alta e piedi per terra a Verona: ci daranno filo da torcere sicuramente e quindi festeggiare oggi e in settimana penseremo alla prossima.”