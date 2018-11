Il Genoa non sorride nel derby dal maggio 2016. Dopo quel 3-1 rifilato dalla banda di Gasperini a Cassano e compagni per i rossoblù non ci sono stati più sorrisi. Le successive sfide con la Sampdoria hanno infatti visto prevalere in tre occasioni i cugini blucerchiati e soltanto nell'ultimo precedente, quello dello scorso 7 aprile, il Grifone all'epoca allenato da Davide Ballardini è riuscito a strappare almeno un punto.



Ma se il raccolto recente del Genoa nei derby è deficitario, non certo migliore è il bilancio personale del suo presidente e del suo allenatore. Nei due confronti con la Sampdoria Ivan Juric è sempre uscito a capo chino dal campo. Dopo essere stato battuto 2-1 nell'autunno di due anni fa, il croato ha rimediato un secco 2-0 dodici mesi più tardi. Risultato, tra l'altro, costatogli per la seconda volta la panchina.



Un po' meglio è il cammino stracittadino di Preziosi, il cui bilancio resta comunque in passivo. Nei venti derby affrontati da quando è al timone del club più antico d'Italia, l'imprenditore irpino ne ha vinti sette e persi nove, pareggiando i restanti quattro. Tutto il contrario del suo collega Massimo Ferrero, che di sfide genovesi ne ha persa soltanto una su otto, vincendone ben cinque.



Meglio di tutti è però lo score personale di Marco Giampaolo. L'allenatore sandoriano è ancora imbattuto contro il Genoa avendo trionfato in tre occasioni su quattro.