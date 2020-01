È stato il capitano di giornata, Davide Biraschi, a prendere la parola in zona mista al termine della sfida interna persa dal Genoa contro la Roma: "Siamo partiti un po’ timidi ma poi è uscito il vero spirito del Genoa e nel secondo tempo abbiamo fatto una grande partita, sospinti dalla forza del nostro pubblico. Ho visto una squadra che ha messo in campo cuore e grinta: se ci mettiamo sempre questa cattiveria, riusciremo a toglierci delle soddisfazioni”.



Intanto però è arrivata l'ennesima sconfitta mentre sia Brescia che Lecce hanno mosso la propria classifica, rendendo ancora più negativa quella del grifone: "La situazione è brutta ma se ne esce tutti assieme, restando compatti. Quando scendiamo in campo ce la mettiamo tutta: a volte facciamo bene, a volte male. Ma abbiamo bisogno della nostra Gradinata perché veramente ci dà una marcia in più. Quando prendi palla senti una spinta in più, come se qualcuno ti spingesse ad andare avanti. Abbiamo bisogno del nostro pubblico. Ne usciremo tutti assieme e ne usciremo da vincitori”.