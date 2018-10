Intervento chirurgico alla mano questa mattina per Davide Biraschi.



Come ha comunicato il club rossoblù attraverso il proprio sito ufficiale il difensore del Genoa, reduce da una frattura al dito mignolo della mano sinistra rimediata domenica scorsa durante la gara contro il Frosinone, è stato operato questa mattina presso l'ospedale San Martino di Genova.



L'intervento, svoltosi in day hospital, non ha impedito al giocatore di unirsi questo pomeriggio al resto dei compagni e di eseguire, seppure in maniera differenziata, l'odierna sessione di allenamento.



Resta da capire se Davide Ballardini deciderà di utilizzarlo ugualmente domenica nella sfida interna contro il Parma oppure, anche approfittando della successiva sosta per le nazionali, opterà per preferirgli il tedesco Gunter dando a Biraschi tutto il tempo necessario per ristabilirsi completamente.