Sospiro di sollievo in casa Genoa per le condizioni di Sandro. Il centrocampista brasiliano, reduce dalla prima presenza da titolare in maglia rossoblu, aveva preoccupato un po' l'ambiente del grifone dopo la sua uscita prematura dal campo avvenuta domenica al 75' minuto di gioco contro il Frosinone.



Il timore era quello che dopo i ripetuti guai muscolari accusati in estate per l'ex Tottenham potesse esserci una ricaduta. Per fortuna però lo staff sanitario dei rossoblù ha immediatamente escluso questa ipotesi garantendo la piena utilizzabilità di Sandro fin dal prossimo turno, quello di domenica prossima a Marassi con il Parma.