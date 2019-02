Davide Biraschi, difensore del Genoa, parla in vista della sfida con la Lazio a margine dell'evento 'Una vita da social': Per noi la salvezza è sempre aperta, stiamo lavorando per amalgamarci sempre di più. La Lazio è una squadra che lotta per l’Europa, ma noi in casa nostra e davanti al nostro pubblico possiamo dire la nostra"