C'è tanta voglia di riscatto in casa Genoa dopo i pessimi risultati delle ultime settimane e dopo il bruciante finale della gara con la Roma. Una voglia esternata ai microfoni di Primocanale da Davide Biraschi: “Siamo ancora arrabbiati per quello che è successo a Roma, siamo veramente delusi, non meritavamo di perdere, ma ora siamo concentrati sull’Atalanta che rispettiamo molto, ma che dovremo cercare di battere. In questo senso penso che la Nord e tutto lo stadio possano essere decisivi con la loro spinta”.



In un periodo difficile per la squadra, il difensore romano ha avuto il privilegio di indossare a più riprese la fascia da capitano: “E’ un onore portare quella fascia quando non c’è Criscito. Mai avrei pensato di poter essere per un giorno capitano della squadra piu’ antica d’Italia, perché so quanti campioni ci sono riusciti in passato”.