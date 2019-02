È un punto che non dispiace allo spogliatoio del Genoa quello rimediato dai rossoblù in casa del fanalino Chievo. Ad ammetterlo è uno dei senatori del gruppo, Davide Biraschi: “Sapevamo di trovare una squadra che sta in bassa classifica che sicuramente aveva voglia di fare punti anche perché ne aveva bisogno - ha dichiarato il difensore a Radio Nostalgia - Come ho sempre detto la Serie A è un campionato dove ci sono squadre che non regalano mai, anche quelle in fondo se la lottano sempre anche con le prime. Eravamo venuti qui consapevoli del fatto che avremmo trovato una squadra che ce l’avrebbe messa tutta. Non è stata sicuramente una bellissima partita, ma abbiamo portato un punto a casa importante. È anche il quinto risultato utile e ce lo teniamo stretto".



Eppure per molti tifosi ieri il Grifone avrebbe potuto fare di più: “Come ho detto prima comunque abbiamo trovato una squadra che, a mio parere, si è difesa bene. Vieni qui pensando di fare punti, quindi non vieni proprio con la testa completamente libera. Il nostro obiettivo, come sempre, è la salvezza, per cui queste sono le partite fondamentali. Sicuramente, come hai detto, dobbiamo già dai primi minuti essere più convincenti e combattivi. La prossima settimana abbiamo una partita importante contro il Frosinone.”