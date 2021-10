Ancora un infortunio per la già malconcia difesa del Genoa. Il nuovo ospite dell'infermeria rossoblù è Davide Biraschi, nuovamente alle prese con un guaio fisico dopo quello patito nelle scorse settimane.



Il difensore romano, partito titolare domenica contro il Sassuolo, è stato costretto all'uscita anticipata all'inizio del secondo tempo dopo aver colpito inavvertitamente il ginocchio contro il palo della propria porta durante un intervento difensivo. Un impatto dolorosissimo che ha costretto Biraschi a raggiungere gli spogliatoi grazie al sostegno dallo staff medico del Grifone che lo ha sorretto durante l'uscita dal campo.



Il giocatore ieri non ha preso parte al primo allenamento settimanale dei rossoblù e resta in attesa degli esami clinici per capire l'entità del suo infortunio. Improbabile comunque che possa recuperare già per venerdì sera, quando il Grifone sarà impegnato sul campo del Torino. Gara nella quale Ballardini dovrà fare a meno anche dei lungodegenti Maksimovic e Vanheusden, avendo gli uomini praticamente contati in difesa.