Il danno oltre la beffa. Non essere riusciti a fiaccare la resistenza del Venezia, mancando ancora l'appuntamento per portare a casa la prima vittoria interna di questa stagione, non è l'unica brutta notizia lasciata in eredità al Genoa dalla sfida con i lagunari.



L'uscita anticipata dal campo di Mattia Destro, a causa di un problema muscolare accusato ad inizio ripresa, non lascia tranquillo un ambiente che teme di perdere il suo cannoniere principe.



In attesa di avere notizie certe dagli accertamenti dei prossimi giorni a provare a spargere un po' di ottimismo circa le condizioni del centravanti ci ha provato nel post gara di ieri Davide Biraschi: ​"Non gli ho ancora parlato - ha dichiarato il difensore romano ai microfoni di Dazn - ma penso che Mattia stia bene e che il suo problema non sia nulla di grave”.