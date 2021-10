Un incontro cordiale e amichevole per conoscersi vicendevolmente.



Questa mattina di buon'ora, attorno alle 8:30, tre dei membri della 777 Partners, il soggetto che da qualche settimana ha acquistato l'intero pacchetto azionario del Genoa, hanno incontrato a Palazzo Tursi il sindaco Marco Bucci, discutendo in maniera del tutto preliminare del futuro del club e dei progetti dei nuovi proprietari, tra cui anche quelli relativi al possibile restyling del Ferraris.



A comporre la delegazione americana erano Josh Wander, Juan Arciniegas e Adam Weiss, con Andres Blazquez unico assente della quaterna di manager che guidano il fondo a stelle e strisce. Presente all'incontro, durato circa un'ora, anche l'amministrazione delegato del Grifone Alessandro Zarbano.



Le parti si sono lasciate con la promessa di incontrarsi nuovamente nelle prossime settimane per approfondire i discorsi oggi soltanto abbozzati.