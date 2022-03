Andres Blazquez, dirigente del Genoa, ha spiegato a TeleNord i motivi che hanno portato a gennaio al trasferimento di Felipe Caicedo all'Inter: "Non si è ambientato, non era molto contento di essere qui. Credo che la vecchia proprietà in estate abbia voluto portare giocatori importanti, ma forse troppo costosi. Lo ha fatto per creare una squadra esperta per fare un buon campionato. Si pensi a Maksimovic: ha fatto bene quando ha giocato".